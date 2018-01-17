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Uçaklara Özel Harekat Polisi!

Uçaklara Özel Harekat Polisi!.17781
  • Giriş : 17.01.2018 / 10:16:00

Mart ayından itibaren uçaklarda Özel Harekat Polisi görev alacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yasada yer alan madde gereği Mart ayından itibaren uçaklarda Özel Harekat Polisi görev alacak. Silahlı olarak uçaklarda bulunacak olan polislerim her uçuşta bulunması öngörülmüyor.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın edindiği bilgiye göre, silahlı olarak uçakta görev yapacak güvenlik görevlisinin polis olması kararlaştırıldı.

MART AYINDA BAŞLAYACAK

Polislerin Özel Harekât biriminden seçileceği ve mart ayından itibaren uçaklarda görev alacağı öğrenildi. Polisler sivil olarak seyahat edecek. Silah taşıdığı ya da silah bulundurduğu da fark edilmeyecek. Tüm uçaklarda silahlı güvenlik elemanı bulundurulması öngörülmüyor. Yalnızca risk tanımlaması yapılan uçuşlarda görev alacaklar.

HABERTURK

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