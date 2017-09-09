Uçaklarda 'ayakta yolcu' dönemi başlayacak
Uçak yolculuklarımız önümüzdeki günlerde ilginç bir şekilde değişime uğrayabilir. Zira bir firma ayakta yolcu alınmasına olanak veren yeni dizaynını görücüye çıkardı.
Firma, uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı. Bu dizaynlarda yolcuların normalden daha az yer kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor.
Bu modelin kısa süreli uçak yolculukları için hayata geçirilmek istendiği resmen duyuruldu. Ancak firmanın bu projesini hayata geçirebilmesi için pek çok yerden izin alması gerekiyor. İngiltere merkezli bir havayolu şirketi de benzer bir talep ile uzun süre gündemde kalmış, gerekli izinleri alamadığı için bu projesini hayata geçirememişti.
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