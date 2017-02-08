Facebook Twitter Rss

Uçaklarda yabancı hostes dönemi

Uçaklarda yabancı hostes dönemi.19626
  • Giriş : 08.02.2017 / 21:02:00

Hava yolu işletmesi, sadece dış hat seferlerinde yabancı uyruklu kabin memuru görevlendirebilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Türkiye'de son yıllarda önemli bi yükseliş gerçekleştiren hava yolu işletmeciliğinde yeni bir dönem başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği yeni esaslarla birlikte kabin memurları artık yabancı uyruklu olabilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yabancı uyruklu kabin memurlarının görevlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Yabancı kabin memuru çalıştırılmasına ilişkin genelge, SHGM'nin internet sitesinde yayımlandı. Söz konusu genelge, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği kapsamında, yirmi ve üzeri yolcu koltuk kapasitesine sahip hava araçlarıyla tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmelerini kapsıyor.

Havayolu işletmelerinin geçici bir süreliğine kabin ekibi üyesi olarak yabancı uyruklu kabin memurlarını görevlendirilmelerini teminen Genel Müdürlüğe yapacakları başvurularda aranacak asgari gereklilikleri düzenleyen genelgeye göre, havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru, sadece ilgili dış hat seferlerinde görevlendirilecek.

YABANCI SAYISI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINI GEÇEMEYECEK

İstihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru sayısı, hiçbir surette işletme bünyesinde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kabin memuru sayısına eşit veya bundan fazla olamayacak.

Havayolu işletmesi, bir uçuş operasyonunda görev alacak kabin ekibinin oluşumunda; kabin amiri ile en kıdemli kabin memurunun işletmede görevli ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmaları kaydıyla, dar gövdeli yolcu uçaklarında en az 2, geniş gövdeli yolcu uçaklarında ise en az 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabin ekibi üyesinin görevlendirilmesini garanti altına alacak.

Emniyet Müdür Yardımcısı yeniden gözaltında

Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağması beklenen kar ile ilgili uyarı yaptı.

 

Ev alıp satacaklar dikkat! 3 ayınız kaldı!

Ev alıp satacaklar dikkat! 3 ayınız kaldı!

Ev alım-satımında yeni kurallar geliyor. 2 Mayıs'tan itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binanın

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Meteoroloji'den kar uyarısı!

Meteoroloji'den kar uyarısı!

Meteoroloji, önümüzde hafta için önemli bir uyarıda bulundu.

Canan Karatay'dan Nutella açıklaması!

Canan Karatay'dan Nutella açıklaması!

Nutella tartışması devam ederken konuya ilişkin bir açıklamada Canan Karatay'dan geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya