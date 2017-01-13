Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti
Lübnan'ın Beyrut kentinden Londra'ya giden Middle Eastern Airlines'a ait uçakta kavga çıkınca, uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı.
Daily Mail'in haberine göre, 10 bin feet yükseklikteki uçakta iki erkek yolcu birbirine girdi.
Yolculardan biri tarafından kameraya alınan olayda, bir yolcunun diğerini defalarca kez yumrukladığı görülüyor.
Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi.
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