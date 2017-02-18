Uçakta bomba paniği: Uçak boşaltıldı!
Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Chicago seferini gerçekleştirecek uçakta bomba paniği yaşandı. Yaşanan panik sonrasında yolcular uçaktan tahliye edildi.
THY’nin TK-17 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı 292 adet yolcusunu aldıktan sonra kapıyı kapattı. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden kabin memuru bir tuvaletin içinde İngilizce olarak yazılmış ve altında bir gülücük işaret olan “ Toronto sana bomba ile geliyorum” yazılı kağıdı buldu.
Bunun üzerine kabin memur derhal pilotun yanına giderek kağıdı gösterdi. Uçağın kaptan pilotu durumu uçuş kulesi aracılığı ile polise iletti. Derhal uçakta bulunan 292 yolcu indirilerek dış hatlardaki 503 ve 504 nolu salonlara götürüldü. Uçak ise arama yapılması için açığa çekildi.
ARAMALAR SONA ERDİ
Bomba notu sonrasında güvenlik prosedürü uygulanan ve yolcuları terminale alınan uçaktaki aramalar yaklaşık bir saat sonra sona erdi.
Uçağın yanı sıra yolcuların üst ve bagajlarında yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi. Yolcuların, tahsis edilen başka bir THY uçağıyla Toronto'ya hareket edeceği öğrenildi.
Hürriyet
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