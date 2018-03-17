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Uçaktan düşen hostes feci şekilde can verdi

Uçaktan düşen hostes feci şekilde can verdi.17487
  • Giriş : 17.03.2018 / 11:38:00

Uçaktan düşen Bulgaristan vatandaşı hostes feci şekilde can verdi.

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Dünyaca ünlü havayolu şirketi Emirates'te çalışan Bulgaristan vatandaşı Elena Vassileva, uluslararası havalimanına inen uçağın dönüş için hazırlık yaptığı sırada acil çıkış kapısından düşerek öldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den havalanan Boeing 777 model yolcu uçağı, Uganda'nın başkenti Kampala yakınlarındaki Entebbe uluslararası havalimanına indi.

Emirates havayolları, resmi açıklamasında geri dönüş için hazırlık yapılırken hostesin açık kapıdan düştüğü belirtildi.

Bulgaristan vatandaşı 46 yaşındaki hostes Elena Vassileva, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ugandalı yetkililer, olayı soruşturuyor.

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