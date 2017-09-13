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Ücretsiz internet dönemi başladı

Ücretsiz internet dönemi başladı.20214
  • Giriş : 13.09.2017 / 08:44:00

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ücretsiz internet dönemi başladı.

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Büyüyen Beşik

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde kanuya açık alanlarda ücretsiz ve güvenli internet bağlantısı öngören tasarı onaylandı. Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu'nda 98'e karşı 582 üye kabul oyu verdi.

Raportör Zorrinho, "WiFi4EU projesi yakında tüm Avrupa'da gerçeğe dönüşecek güçlü bir siyasi hedefti" diyerek AB içerisinde geliri ve sosyal statüsüne bakılmaksızın tüm vatandaşların eşit kalitede internet erişimine sahip olacağını kaydetti.

Kabul edilen tasarıya göre, ilk etapta AB içindeki 6 binden fazla noktada hastaneler, kütüphaneler, resmi kuruluşlar ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere halka açık alanlarda ücretsiz internet bağlantısı sağlanacak.

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