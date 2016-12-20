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Üçüncü Havalimanı açılış tarihi belli oldu

Üçüncü Havalimanı açılış tarihi belli oldu.22021
  • Giriş : 20.12.2016 / 15:31:00

Başbakan Binali Yıldırım, 3. havalimanı açılışı hakkında bilgi verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada 3. Havalimanı ile ilgili bilgi verdi ve 26 Şubat'ta açılışının yapılacağını bildirdi.

Başbakanlığı dönemimde temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve yapımına hızla devam eden 3. Havalimanı inşaatında 20 bini aşkın işçi çalışıyor. Yapımı tamamlanan 1 numaralı pist 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre. Yapımı 4 etaptan oluşacak havalimanının tüm etapları tamamlandığında toplam 6 pist hizmet verecek.  1 milyon 300 metre kare kapalı alanıyla dev binada, 18 bin araç kapasiteli katlı otopark bulunuyor. Terminal binası için 1 milyon metreküp beton, 180 bin ton demir kullanılacak. Ternimalin çatı alanı 450 bin metre kare, Terminalin cephe alanı ise 500 metre kare olacak.

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