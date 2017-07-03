Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 müslüman ülkeye uygulanan uçak seferlerinde elektronik cihaz yasağının kalkması bekleniyor. Konuyla ilgili müjdeyi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi verdi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından "Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" bilgisini paylaştı.
ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek. Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı'na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.
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