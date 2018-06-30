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'Ucuz dolar'la milyonluk vurgun!

'Ucuz dolar'la milyonluk vurgun!.23000
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:26:00

Şanlıurfa’da ‘Suriye doları’ satma teklifiyle yaklaştıkları kişileri dolandıran 6 kişi yakalandı.

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Sepet Beşik

Soruşturma dosyasına göre aralarında bir muhtar ve Suriye uyruklu ‘bankacı’ rolündeki bir kişinin bulunduğu şebeke üyeleri, gözlerine kestirdikleri kişilere ‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’ diyerek düşük bedelle dolar temin etmeyi vaad ediyorlardı. İlk seferde getirdikleri iki-üç bin dolar ile kurbanlarının güvenini kazanan şebeke üyeleri daha sonra büyük miktar için aldıkları parayla kayıplara karışıyordu. 

MİLYONLUK VURGUN

Şebeke bu şekilde gerçekleştirdiği 8 olayda 1 milyon 600 bin lira dolandırdı. Bir mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı ve jandarmanın yürüttüğü operasyonla şebeke üyeleri gözaltına alındı. Zanlılar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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