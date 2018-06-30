UEFA Başkanı'ndan flaş 'Galatasaray' açıklaması
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, CNN Türk'te gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ceferin, Galatasaray ile ilgili verilen "tekrar inceleme" kararı için konuştu ve rutin bir işlem olduğunu belirtti.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın FFP için yaptığı anlaşmanın tekrar gözden geçirilme kararı ile ilgili konuştu ve bir değişiklik olacağı anlamının çıkarılmaması gerektiğini belirtti.
Ceferin, hakem komisyonunun inceleme yapmasının normal olduğunu belirtirken, "Özel dosyalarla ilgili yorum yapmıyorum çünkü bağımsız bir komisyonumuz var. Sorunla karşılaşıldığında onlar karar veriyor. hakem komisyonunun, bazı durumlarda karar değiştirme hakkı bulunuyor ama bir şey değişecek anlamı gelmiyor. Dosyaya bakacaklar ve bir şeyin değişip değişmeyeceğinin kararını verecekler. Anlaşma devam ediyor ve güncel çünkü hakem kurulu bir değişiklik talep etmedi. Ben Galatasaray hakkında konuşmuyorum, Real madrid ya da Barcelona ile ilgili de konuşmuyorum. Verilen karar olağan dışı değil" dedi.
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