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UEFA'dan Beşiktaş'a güzel haber! Kaldırıldı

UEFA'dan Beşiktaş'a güzel haber! Kaldırıldı.20555
  • Giriş : 31.03.2018 / 15:29:00

UEFA, Beşiktaş'ın 5,5 milyon euroluk tedbir kararının 4 milyon euroluk kısmını kaldırdı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'a güzel haber geldi. UEFA, verdiği sözü tutan siyah-beyazlı ekibin 5,5 milyon euroluk tedbir kararının 4 milyonluk kısmını kaldırdı.

UEFA'ya verdiği sözleri tutan Beşiktaş sezon sonu itibariyle "sattığın kadar al" maddesinden muaf olacak. İstediği kadar bonservis bedeli ödeyerek transfer yapabilecek. Beşiktaş'a bir müjde daha geldi. UEFA, Beşiktaş'a getirdiği 5.5 milyon euro'luk tedbir kararının 4 milyon euro'luk kısmını da kaldırma kararı aldı. Mali kriterlere uyan Beşiktaş'ın ödemesinin en kısa sürede yapılacağı ifade edildi.

Bu arada üçüncü kez üst üste şampiyonluk isteyen Baeşkan Fikret Orman kolları sıvadı. Ofisini Ümraniye'ye taşıyan, futbolculardan daha fazla tesislerde zaman geçirmeye başlayan ve herkese kapısını açan Başkan Orman, Şenol Güneş'in de en büyük yardımcısı oldu. Takımının kalan tüm maçları kazanıp şampiyon olması için Ümraniye'de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu yöneticiler ve Güneş'le paylaştı.

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