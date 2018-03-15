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UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi!

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi!.17537
  • Giriş : 15.03.2018 / 17:17:00

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş konusunda son kararını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Şampiyonlar Ligi için Bayern Münih ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'a yetersiz organizasyoni merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ceza geldi.   

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ın, dün Bayern Münih ile oynadığı rövanş mücadelesinin ardından UEFA, siyah beyazlı kulübün Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada siyah beyazlı ekip, Bayern Münih ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesinde gerçekleşen; yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının boş tututulması olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

UEFA Disiplin Kurulu 31 Mayıs'ta maddeleri görüşerek bir karara varacak.

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