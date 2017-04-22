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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzon'a kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzon'a kötü haber.20555
  • Giriş : 22.04.2017 / 10:07:00

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a moral bozucu haber geldi.

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UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonun hedeflerini kısmen yerine getirdiğini ve bu nedenden dolayı 2 külubün transfer ve futbolcu sayısına sınırlama getirileceği açıklandı.

İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.

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