UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzon'a kötü haber
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonun hedeflerini kısmen yerine getirdiğini ve bu nedenden dolayı 2 külubün transfer ve futbolcu sayısına sınırlama getirileceği açıklandı.
İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.
Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.
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