UEFA'dan dünya devi Barcelona'ya soruşturma
UEFA'dan dünya devine büyük şok. Türk oyuncu Cengiz Ünder'in forma giyemediği maçta Roma'yı mağlup eden Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı.
Avrupa futbolunun patronu, Camp Nou'da oynanan maçta sahaya atılan yabancı maddelerden ötürü Katalan kulübü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
UEFA Disiplin Komitesi'nin Barça'ya verilecek cezayı ise 31 Mayıs'taki toplantısında kararlaştıracağı öğrenildi.
FANATİK
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