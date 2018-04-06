Facebook Twitter Rss

UEFA'dan dünya devi Barcelona'ya soruşturma

UEFA'dan dünya devi Barcelona'ya soruşturma.20555
  • Giriş : 06.04.2018 / 15:14:00

UEFA, İspanyol devi Barcelona hakkında soruşturma başlattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

UEFA'dan dünya devine büyük şok. Türk oyuncu Cengiz Ünder'in forma giyemediği maçta Roma'yı mağlup eden Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı.

Avrupa futbolunun patronu, Camp Nou'da oynanan maçta sahaya atılan yabancı maddelerden ötürü Katalan kulübü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA Disiplin Komitesi'nin Barça'ya verilecek cezayı ise 31 Mayıs'taki toplantısında kararlaştıracağı öğrenildi.

FANATİK

İstanbul'da orman yangını!

Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na dava

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ümit Özat: Şenol Güneş'in utanması yok

Ümit Özat: Şenol Güneş'in utanması yok

Ümit Özat, teknik adam Şenol Güneş ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Volkan Demirel kararını verdi

Fenerbahçeli Volkan Demirel kararını verdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel kararını verdi.

 

Beşiktaşlı Anderson Talisca teklifi reddetti

Beşiktaşlı Anderson Talisca teklifi reddetti

Beşiktaşlı Anderson Talisca, İspanyol kulübünden gelen teklifi reddetti.

Aziz Yıldırım'a davullu-zurnalı karşılama

Aziz Yıldırım'a davullu-zurnalı karşılama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

 

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin rotasını çizdi.

Süper Lig ekibi için bir başkan adayı daha

Süper Lig ekibi için bir başkan adayı daha

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan sonra Metin Kaya da adaylığını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya