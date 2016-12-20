UEFA'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası gözler Fenerbahçe-Krasnodar maçına çevrildi.
Rus basınında yer alan habere göre; UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Taraftarların, oyuncuların ve yetkililerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin, ev sahibi ülke tarafından yerel makamlarla işbirliği içinde sağlanacağından eminiz"
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.
Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.
Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı
Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi mahsur kaldı.
7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı
Hercules'i 7-0 mağlup eden Barcelona'da Arda maça damga vurdu.
Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim
Son dönemin olay adamı haline gelen Burak Yılmaz önemli bir açıklama yaptı.