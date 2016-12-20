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UEFA'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

UEFA'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!.17537
  • Giriş : 20.12.2016 / 16:50:00

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

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Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası gözler Fenerbahçe-Krasnodar maçına çevrildi.

Rus basınında yer alan habere göre; UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Taraftarların, oyuncuların ve yetkililerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin, ev sahibi ülke tarafından yerel makamlarla işbirliği içinde sağlanacağından eminiz"

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