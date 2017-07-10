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UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev.15242
  • Giriş : 10.07.2017 / 10:09:00

UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'ı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi.

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FİFA kokartlı hakemimiz Mete Kalkavan'a dev dörev. Ünlü hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elem turunda düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, yarın Azerbaycan'ın Karabağ ile Gürcistan'ın Samtredia takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalacağı belirtildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Erdem Bayık'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı aktarıldı.

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