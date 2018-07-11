UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Buducnost ile Trencin takımlarının oynayacağı maç için Mete Kalkavan'ı görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Suat Arslanboğa'nın olacağı kaydedildi.
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