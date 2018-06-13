UEFA, Galatasaray için kararını açıklıyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray için kararını bu akşam açıklayacağını söyledi.
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