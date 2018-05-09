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UEFA, Galatasaray kararını Haziran'da açıklayacak

UEFA, Galatasaray kararını Haziran'da açıklayacak.14658
  • Giriş : 09.05.2018 / 23:10:00

UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını Haziran ayında açıklayacağını duyurdu.

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UEFA, Türk futbolunu yakından ilgilendiren kararını önümüzdeki aylarda açıklayacağını bildirdi.

Açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. Galatasaray’ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." denildi.

Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray’ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.

Öte yandan İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray’dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart’ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

MUSTAFA CENGİZ: FUTBOLDAN GELEN GELİR FUTBOLA GİTMELİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in bıraktım diyene kadar ve kendilerinin görevde olduğu sürece onunla yola edeceklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Cengiz, seçimden sonra Fatih Terim'in kendisini aradığını ve istifa etmeye etmeye hazır olduğunu söylediğini belirterek, "Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi için en çok mücadele edenlerden birisi de benim. Hocam bizim için bir şans. Fatih Terim'in takımın başına gelmesinde benim tam saha presim vardır. Seçim çalışmalarımda sürekli takımın başına getireceğimi dile getirmiştim. Terim bıraktım diyene kadar biz olduğumuz sürece yola devam ederiz. Transfer konusunda Fatih Terim'in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz. Şampiyonluk için önümüzde daha 180 dakikamız var, son düdüğe kadar beklemeliyiz. İnşallah şampiyon Galatasaray" dedi.

UEFA'daki kritik toplantıya da değinen Mustafa Cengiz, UEFA'ya Türkiye'deki sistemin farklı olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "UEFA, futboldan elde ettiğiniz geliri futbola verin diyor. Bunun için amatör sporların büyük takımlar üzerindeki yükünün kalkması gerekir" dedi.

Cengiz, devletin amatör branşlar için çıkardığı torba yasa ile müthiş bir kolaylık sağladığını da sözlerine ekledi.

Sneijder konusuna da değinen Cengiz, gitmesini kendisinin istemediğini açıkladı. 

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