UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
UEFA, Galatasaray kulübü hakkında kararını verdi. Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarından men cezası verilmeyeceği ve 4 yıllık gözetim süresinin uygulanacağı açıklandı.
Başkanlığa geldiği günden bu yana UEFA Finansal Denetimi için çalışan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sunumu hazırlattığı eski yönetici, ekonomist Mete İkiz ve kulübün Finansal Direktörü Sedef Hacısalihoğlu ile dün İsviçre'ye gitti. Cengiz'in 65 sayfalık sunumunda, oyuncu ücretlerinde yapılan indirimin yanı sıra devre arasında Ndiaye'nin satışını ve yeni sponsorluk anlaşmalarını ön plana çıkartacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübe de iyi haber bugünkü sunum öncesinde geldi. UEFA'ya yakın kaynaklar, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesinin söz konusu olmadığını ve 4 yıllık bir gözetim süresinin uygulanacağını müjdelediler.
BAŞKAN Mustafa Cengiz de, sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarından men cezasının gelmesini beklemiyor. Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta UEFA yetkilileriyle yaptığı ön görüşmede şunları söylemişti: "Bizim Galatasaray olarak 2 yıla ihtiyacımız var. Biz asla gelecek yıl size 'Bizi affedin' demeyeceğiz. UEFA'nın amacının Galatasaray'ı ve Türk futbolunu cezalandırmak değil, tersine yardımcı olmak olduğunu çok iyi biliyoruz. UEFA'ya 'ceza verirseniz Türk futbolunu öldürürsünüz' dedim" ifadelerini kullanmıştı.
SABAH
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