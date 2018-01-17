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UEFA'nın resmi hesabından Beşiktaş paylaşımı

UEFA'nın resmi hesabından Beşiktaş paylaşımı.17537
  • Giriş : 17.01.2018 / 08:46:00

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

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Beşik Modelleri

Kara Kartal'ın 'Come to Beşiktaş' kampanyası kasıp kavuruyor. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş Kulübü tarafından dün duyurulan "Gel, gel. Ne olursan ol, gel" başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, "Beşiktaş'tan harika mesaj, come to Beşiktaş" notunu düştü.

UEFA'nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

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