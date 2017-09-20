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UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da

UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da.17626
  • Giriş : 20.09.2017 / 17:19:00
  • Güncelleme : 20.09.2017 / 17:20:01

2019 UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

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Beşik Modelleri

Futbolseverleri heyecanlandıran haber geldi. 2019 yılı UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Türkiye'nin son dönemdeki uluslararası organizasyonlardaki başarısı, stat konumu, kapasitesi, ulaşım/konaklama olanakları, basın tribünü fiziksel şartları, stat etüt çalışmalarının UEFA kriterlerine uygunluğu ve devlet desteğinin sağlanmış olmasının da göz önüne alındığı zaman Beşiktaş'ın bu organizasyona ev sahipliği yapması bekleniyordu.
UEFA son olarak 2005 yılında Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi. Milan ile Liverpool arasındaki unutulmaz final Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. O günden tam 14 yıl sonra İstanbul tekrar bir UEFA ogranizasyonuna ev sahipliği yapacak.

İstanbul ile birlikte Süper Kupa organizasyonuna şu şehirler adaydı: Tiran, Toulouse, Haifa, Astana, Belfast, Gdansk, İstanbul

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