Ufak Tefek cinayetler dizisi kaldırılıyor mu?
Ekranların sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler dizisinden kötü haber geldi. Dizideki karakterler Oya ile Serhan'ı sahnelerinin uygunsuz bulunması nedeniyle RTÜK, diziye yüklü bir para cezası kesti.
Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki tıraş sahnesi RTÜK engeline takıldı. RTÜK, diziye yüklü bir para cezası kesti.
RTÜK'e dizide evlilik dışı ilişkilerin Türk aile yapısına aykırı olduğu yönünde şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yayının durdurulabileceği konuşuluyor.
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