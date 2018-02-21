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Ufak Tefek Yaşamlar bu sahnede!

Ufak Tefek Yaşamlar bu sahnede!.14731
  • Giriş : 21.02.2018 / 11:11:00

Yepyeni müzikli kabare oyunu "Ufak Tefek Yaşamlar", izleyicileri ile buluşuyor.

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Tiyatro Şenay’ın, karşılaştıkları sorunlardan kurtulmaya çalışan insanların eğlenceli hikâyelerini ve türlü hâllerini anlatan, yepyeni müzikli kabare oyunu “Ufak Tefek Yaşamlar”, 28 Şubat Çarşamba akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de! Oyuncu kadrosunda Kamuran Akkor, Onur Şenay, Ayçe Abana, Ümit İlban, Seran Bilgi ve Cengiz Orhonlu’nun yer aldığı “Ufak Tefek Yaşamlar”, gülmek isteyen herkesi bekliyor.

Kimi taşınmak istemez, kimi altınlarını çaldırır, kimi kefeni yırtmaya çalışır, kimi işi kapmak için neler yapar neler… Kamuran Akkor, Onur Şenay, Ayçe Abana, Ümit İlban, Seran Bilgi ve Cengiz Orhonlu’yu aynı sahnede buluşturan “Ufak Tefek Yaşamlar”, karşılaştıkları sorunlardan kurtulmaya çalışan insanların eğlenceli hikâyelerini anlatıyor. Tiyatro Şenay’ın, insanların içine girdikleri türlü hâlleri irdeleyen kabare oyunu “Ufak Tefek Yaşamlar”, gülmek isteyen herkesi bekliyor.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun kaleme aldığı, Enis Yıldız’ın yönetmenliğini, Cengiz Orhonlu’nun ışık yönetmenliğini üstlendiği, Gülhan Eralp’in müziklerini hazırladığı oyunun afiş tasarımı Berkcan Okar, fotoğrafları ise Fethi Karaduman imzası taşıyor.

Tiyatro Şenay’ın iki perdelik “Ufak Tefek Yaşamlar” adlı kabare oyunu 28 Şubat 2018, Çarşamba akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.

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