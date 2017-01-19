Ufuk Bayraktar ve Bekir Develi Umre'ye gitti
Umre ibadetini yapmak üzere Suudi Arabistan'ın yolunu tutan iki isim, kutsal topraklarda çekindiği fotoğrafı sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı.
Başrolünde yer aldığı Dağ 2 filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti. Ünlü oyuncuya, Umre yolculuğunda sunucu Bekir Develi eşlik etti. Develi, instagram hesabından Umre ziyaretini, "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notuyla paylaştı.
DİĞER HABERLER
Zuhal Topal'ın programıyla ilgili şok iddia!
İzdivaç programından ayrılan Baha'nın iddiası, Zuhal Topal'ın programının bir kurgudan ibaret olduğu
Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor'a hazırlıyor
TV8'de yayınlanan Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı, Dominik'te hazırlıklarına devam ediyor.
Hande, iyi bir proje olmazsa oynamayacak
Magazin dünyasının ünlü ismi Hande Ataizi, iyi bir proje beklediğini söyledi.
Yılmaz Erdoğan ağırlığı tiyatroya verecek!
Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, bundan sonra sinema filmine değil, tiyatroya ağırlık vereceğini söyledi