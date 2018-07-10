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Ufuk'un kafatasında kırıklar tespit edildi

Ufuk'un kafatasında kırıklar tespit edildi.29785
  • Giriş : 10.07.2018 / 14:41:00

Hatay'da kaybolan ve sonra cansız bedeni bulunan Ufuk'un ölümü ile ilgili gelişmeler yaşandı.

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Hatay'ın Hassa ilçesinde zihinsel engelli amcasıyla içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kayıplara karışan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Ufuk Tatar ile ilgili gelişmeler yaşandı.

Ufuk Tatar’ın (6) otopsi sonucu açıklandı. İlk bulgulara göre, Ufuk’un kafatasında parçalı kırıklar tespit edilirken, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadı. Otopside istismar izinin de görülmediği belirtildi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları’nın eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk’un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. 8 gün boyunca dağ taş aranan Ufuk’un, 8 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de, kaybolduğu su kaynağına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yoluklar Mahallesi’ndeki ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Ufuk Tatar’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN DETAYLI İNCELEME

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ufuk Tatar’ın Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde yapılan otopsinin ilk değerlendirmesi açıklandı. Ufuk’un kafa tasasında parçalı kırıklar tespit edildiği, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet ile istismar izine rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "Kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin Ufuk Tatar’dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılacak histopatolojik ve toksikolojik inceleme sonucunda yapılacağı anlaşılmış olup, konuyla ilgili soruşturma Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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