Facebook Twitter Rss

Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı!

Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı!.13456
  • Giriş : 04.10.2017 / 17:23:00

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye'yi sarsan olayda gelişme yaşandı. Türkiye'nin ilk yüz naklillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı, 2 yıl önce yanarak hayatını kaybeden Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili açılan davadan beraat etti.

2 yıl önce meydana gelen olayda Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birlikte alkol aldıktan sonra Ramazan Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Bu sırada otomobil stop etti. İddiaya göre ’bu arabayı yakacağım’ deyip otomobile benzin döken Ramazan Kaya, daha sonra sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi alev alarak yaşamını yitirdi.

Ramazan Kaya’nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve diğer 2 arkadaşı hakkında ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 29 Eylül günü Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 9’uncu duruşmada, savcı Uğur Acar ve 2 arkadaşının beraatı yönünde mütalaa verdi. Ancak mahkeme heyeti, 10’uncu duruşmada karar vermek üzere celseyi erteledi. Bugün görülen 10’uncu duruşmada mahkeme 3 sanığın da beraatına hükmetti.

10’uncu duruşma sonunda beraat eden Uğur Acar, yakın akrabası Ramazan Kaya’nın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Ancak bugünkü baraat kararına da sevindim" dedi. Acar, "Hakkımda dava açıldığının bile farkında değildim. Çünkü bu olay beni çok üzmüş, psikolojik travma yaşamama neden olmuştu. Çünkü olayda hayatını kaybeden Ramazan benim hem akrabam hem de can dostumdu. Her şeyimi küçük yaştan beri onunla paylaşırdım.

Can dostumu ve dert ortağımı kaybetmiştim. Bu üzüntüleri yaşarken cinayetle suçlanmam üzüntümün katlanarak artmasına neden oldu. Neredeyse beraat kararını buruk bir sevinçle karşıladım diyebilirim. Ailesine ve benim de akrabam olan yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstenmeyen bu olay hepimizi kahretti, çok üzgünüm" diye konuştu.

HÜRRİYET

Eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı!

Erdoğan anlattı, Ruhani kahkaha attı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

Şehit savcı soruşturmasında gelişme!

Şehit savcı soruşturmasında gelişme!

Makamında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili soruşturmada gelişme kaydedildi.

 

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da operasyon düzenlendi.

POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona eriyor

POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona eriyor

POMEM başvurusu yapmaya hazırlananlara önemli uyarı geldi.

 

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK'lıları vurdu.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki yangının ardından telefona sarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya