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Uğur Çiftçi: Galatasaray bana teklif yaptı

Uğur Çiftçi: Galatasaray bana teklif yaptı.22848
  • Giriş : 04.05.2017 / 09:26:00

Genç futbolcu Uğur Çiftçi transfer iddialarına yönelik konuştu.

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Gençlerbirliği'nde forma giyen futbolcu Uğur Çiftçi transfer iddialarına yönelik konuştu ve devra arasında Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Uğur Çiftçi, açıklamalarda bulundu.  Kendisi ve takımıyla ilgili özel açıklamalar yapan Uğur Çiftçi'nin röportajından satırbaşları şu şekilde:

Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı?

Gençlerbirliği bence Türkiye'nin en önemli altyapısına sahip. Hocalarıma bu konuda teşekkür ediyorum. Transfer konusunda ise Galatasaray'dan devre arasında kulübüme gelen bir şeyler olabilir. Kulübün şartlarına uymadı ve olmadı diyelim. Zaten şu an transfer konuşmak çok doğru değil diye düşünüyorum.

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