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Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu devrilecek

Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu devrilecek.16771
  • Giriş : 04.05.2017 / 15:52:00

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

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Bir dönemler ekranlarda yayınlanan 'Arena' programıyla halkın sevgisini kazanan gazeteci Uğur Dündar, CHP'de yaşanan karışıklık ve partide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepki ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

Dündar önce Kılıçdaroğlu sonra da AK Parti'nin devrileceğini iddia etti.

Halk oylamasından sonra siyaset dünyasında taşlar yerlerinden oynuyor.

CHP, AK Parti ve MHP'de parti içindeki yaşanan kavga artık gizlenemiyor. AK Parti'deki kavga medyadaki yazarlara kadar yayılmışken, MHP'de ihraç edilmiş olmalarına karşın muhalefetin etkili olduğu görülüyor.
CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıranların sayısı her geçen gün artıyor. Muharrem İnce, Fikri Sağlar ve 'uzaktan laf dokundurmalarıyla' Deniz Baykal ilk ortaya çıkan isimler. Bugün de Sözcü yazarı Uğur Dündar, alenen Kılıçdaroğlu'nu değiştireceklerini duyurdu.

Dündar, "Uyuyan dev kıpırdandı, önce muhalefetteki iktidar, sonra AKP iktidarı değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi sürüp gitmeyecek." diye yazdı.

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