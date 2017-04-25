Uğur Kurt davasında karar çıktı!
İstanbul Okmeydanı'nda cenazeye katıldığı cemevinde başına gelen mermi ile öldürülen Uğur Kurt'un davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanık polis Sezgin K.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.
İstanbul Okmeydanı’nda iki yıl önce bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda bekleyen Uğur Kurt, bir polisin silahından çıkan Son dakika... Uğur Kurt davasında karar çıktıkurşunla can verdi. Polis Sezgin K. hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı Ekrem Şakar, Sezgin K.’nin gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini belirterek, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti. Mahkeme, önce sanık polis Sezgin K.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi sonra bunu da 12 bin 100 TL para cezasına çevirdi. Kararın açıklanmasından sonra Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt büyük tepki gösterdi. Narin Kurt, yakınında bulunan kişilerce sakinleştirilmeye çalışıldı.
HÜRRİYET
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