Facebook Twitter Rss

Uğur Kurt davasında karar çıktı!

Uğur Kurt davasında karar çıktı!.19513
  • Giriş : 25.04.2017 / 16:06:00

Okmeydanı'ndan öldürülen Uğur Kurt'un davasında karar çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Okmeydanı'nda cenazeye katıldığı cemevinde başına gelen mermi ile öldürülen Uğur Kurt'un davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanık polis Sezgin K.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

İstanbul Okmeydanı’nda iki yıl önce bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda bekleyen Uğur Kurt, bir polisin silahından çıkan Son dakika... Uğur Kurt davasında karar çıktıkurşunla can verdi. Polis Sezgin K. hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı Ekrem Şakar, Sezgin K.’nin gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini belirterek, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti. Mahkeme, önce sanık polis Sezgin K.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi sonra bunu da 12 bin 100 TL para cezasına çevirdi. Kararın açıklanmasından sonra Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt büyük tepki gösterdi. Narin Kurt, yakınında bulunan kişilerce sakinleştirilmeye çalışıldı.

HÜRRİYET

G.Saraylı Bruma, imza atmamak için kaçıyor!

TSK: 13 terörist öldürüldü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz

Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz

AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanımıyoruz" dedi

ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı

ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı

TSK'nın sınır ötesine düzenlediği operasyonun ardından ABD'den şok bir tepki geldi.

 

Yasin Börü davasında karar!

Yasin Börü davasında karar!

Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü davasında karar çıktı.

YSK, CHP'nin teklifini reddetti!

YSK, CHP'nin teklifini reddetti!

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Danıştay süreci teklifini reddetti.

 

AB ile müzakeler durduruyor!

AB ile müzakeler durduruyor!

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında Almanya'dan şoke eden bir iddia geldi.

Manisa'da art arda deprem! Gece de sallandı

Manisa'da art arda deprem! Gece de sallandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2, Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya