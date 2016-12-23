Ukrayna'da FETÖ okullarına inceleme
15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile gerçek yüzü ortaya çıkan Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait okullara bir ülkeden daha inceleme kararı kaldı.
Ukrayna eğitim Bakanlığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait okulların iznini iptal edeceği açıklandı.
FETÖ’nün Ukrayna’daki okulları ile ilgili ellerinde net bir bilgi olmadığını ifade eden Greba, “Ukrayna Güvenlik Servisi konuyu inceliyor. Eğer net bir yargı sürecini gerektirecek bir durum olursa, eğer bir sonuç alırsak elbette Ukrayna eğitim Bakanlığı bu okulun iznini iptal edecektir.” ifadelerini kullandı.
Ülkede okulların bölgesel yönetimin kontrolü altında olduğunu anlatan Greba, bakanlık bünyesindeki müfettişlerinin ise sadece müfredat ve eğitim ile ilgili teknik konuları incelediğini aktardı. Bu müfettişlerin terör tehdidi gibi konuları inceleme hakkının bulunmadığına dikkat çeken Greba, bu yüzden bu konudaki soruşturmanın Ukrayna istihbaratının yetkisi altında olduğunu vurguladı.
Konuyla ilgili Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği ile de iletişim halinde olduklarını kaydeden Greba, iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını bildirdi.
FETÖ bağlantılı Uluslararası Meridyen Okulu, 2001’den bu yana Ukrayna’da faaliyet gösteriyor. Başkent Kiev’de iki ayrı binası bulunan okulların bir de anaokulu ve Odessa şehrinde şubesi bulunuyor.
2013'ten bu yana Kiev'de faaliyet yürüten "Işık (Syaivo) Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi", FETÖ yapılanmasının Ukrayna’daki diğer bir ayağını oluşturuyor. Söz konusu kuruluş Meridyen Okulu ile ortak etkinlikler düzenliyor.
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