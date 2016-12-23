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Ukrayna'da FETÖ okullarına inceleme

Ukrayna'da FETÖ okullarına inceleme.14458
  • Giriş : 23.12.2016 / 16:22:00

Ukrayna'da FETÖ terör örgütüne ait okullara inceleme başlatılıyor.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile gerçek yüzü ortaya çıkan Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait okullara bir ülkeden daha inceleme kararı kaldı.

Ukrayna eğitim Bakanlığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait okulların iznini iptal edeceği açıklandı.

FETÖ’nün Ukrayna’daki okulları ile ilgili ellerinde net bir bilgi  olmadığını ifade eden Greba, “Ukrayna Güvenlik Servisi konuyu inceliyor. Eğer net  bir yargı sürecini gerektirecek bir durum olursa, eğer bir sonuç alırsak elbette  Ukrayna eğitim Bakanlığı bu okulun iznini iptal edecektir.” ifadelerini kullandı.

Ülkede okulların bölgesel yönetimin kontrolü altında olduğunu anlatan  Greba, bakanlık bünyesindeki müfettişlerinin ise sadece müfredat ve eğitim ile  ilgili teknik konuları incelediğini aktardı.  Bu müfettişlerin terör tehdidi gibi  konuları inceleme hakkının bulunmadığına dikkat çeken Greba, bu yüzden bu  konudaki soruşturmanın Ukrayna istihbaratının yetkisi altında olduğunu   vurguladı.

Konuyla ilgili Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği ile de iletişim halinde  olduklarını kaydeden Greba, iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerini  geliştirmek için çalıştığını bildirdi.

FETÖ bağlantılı Uluslararası Meridyen Okulu, 2001’den bu yana  Ukrayna’da faaliyet gösteriyor.  Başkent Kiev’de iki ayrı binası bulunan  okulların bir de anaokulu ve Odessa şehrinde şubesi bulunuyor.

2013'ten bu yana Kiev'de faaliyet yürüten "Işık (Syaivo)  Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi", FETÖ yapılanmasının Ukrayna’daki diğer bir  ayağını oluşturuyor. Söz konusu kuruluş Meridyen Okulu ile ortak etkinlikler  düzenliyor.

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