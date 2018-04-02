Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti
Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer'den acı haber geldi. 81 yaşındaki Tamer'in hayatını kaybettiği haberini senarist ve şair Barış Pirhasan'dan Twitter'dan duyurdu.
Acı haberi senarist ve şair Barış Pirhasan Twitter'dan duyurdu. Pirhasan, "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." mesajını paylaştı.
İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ülkü Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi. "Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Ülkü Tamer'in cenazesinin bugün Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
HÜRRİYET
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