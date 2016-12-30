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Uludağ'da önemli zirve

Uludağ'da önemli zirve.22808
  • Giriş : 30.12.2016 / 10:16:00

Türkiye'nin ilk yerli meyve suyu markalarından Aroma, bayileri ile Uludağ’da buluştu.

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016 yılının değerlendirildiği, 2017 hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı “Aroma Zirvesi”ne 200 bayi katıldı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Bursa’ya gelen Aroma bayileri önce Aroma tesislerini gezdi, ardından Uludağ Grand Yazıcı Otel’de bir toplantı gerçekleştirildi.

Bursa’daki buluşma Gürsu’daki Aroma tesislerinde başladı. Fabrikanın üretim hattını gezen bayiler, gıda mühendisleri ile teknik personelden üretimle ilgili bilgi aldılar ve meyve suyunun üretim aşamalarını izlediler.

Fabrika gezisinin ardından Uludağ’da bir araya gelen bayilere Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk ile Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç birer konuşma yaparak Aroma’nın 2017 hedeflerini anlattı. 

Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk konuşmasında, “Topluma karşı sorumluluğumuz var, ülkeye karşı sorumluluğumuz var, tarıma karşı sorumluluğumuz var, bunların bilincindeyiz” vurgusu yaptı. Aroma’nın yenilenen yapısında, tüm paydaşlarla işbirliği hedeflerinin de revize edildiğini vurgulayan Duruk, Aroma fabrikası için de “En verimli fabrikalardan biriyiz, direk ham maddeden çalışma potansiyelimiz var. Bu bize büyük avantaj sağlıyor” dedi.

“Aroma Zirvesi”nde konuşan Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, Türkiye’nin köklü şirketinin temellerinde yer alan iş kültürüne değindi. “Aroma dört ana unsur ile temellerini sağlamlaştırmış bir kuruluştur. Doğruluk, güvenilirlik, yapılan işin en iyisini yapmak, aile ortamı ve kültürü oluşturmak” ifadesini kullanan Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: Sıraladığım ana unsurlardan taviz vermeden, bu zamana kadar devam ettik ve bundan sonra da sizlerle birlikte iş hayatında olmaya devam edeceğiz. Aroma yeni hedeflere ulaşma konusunda kararlı ve azimli. Hedeflediğimiz noktalara gelebilmek için mutlaka ailenin tüm unsurları, hedefe kilitlenmeli. Bu amaca ulaşma yolunda en önemli unsurlardan birisi de sizlersiniz. Bu şirketin sağlam temellerinden ve sizlerden güç alarak, hedefimize yürüyeceğiz.

“Aroma Zirvesi”nde, 2016 yılında Anadolu Bölgesi ve İstanbul-Trakya Bölgesi’nde gerçekleştirdikleri başarılı satış grafikleri nedeniyle ilk üçe giren 6 bayiye teşekkür plaketleri verildi.

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