Uludağ'daki teleferik sırasında iki bin kişi!
Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı.
Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Uludağ'a çıkmak için harekete geçenler yolun kapalı olmasından dolayı teleferiğe akın etti.
Sabahın erken saatlerinde başlayan teleferik kuyruğu giderek uzadı. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan kalabalık yüzünden yol üzerinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Yarıyıl tatili için Uludağ'a çıktıklarını belirten vatandaşlar, "Uludağ güzel olduğu için sıra beklediğimiz uzun kuyruklar bize kendimizi kötü hissettirmiyor. Ne kadar sıra olursa olsun yine gideriz" diye konuştu.
Uludağ'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece iken, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.
Tgrt
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