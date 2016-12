Uluslararası dil eğitimi sertifikalı mezuniyet

Cambridge ESOL sınavlarının uygulandığı merkezlerden biri olan Uğur Koleji, öğrencilerini Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına, bire bir benzer denemeler ile hazırlıyor. Cambridge ESOL sınavını başarılı derecelerle sonuçlandıran Uğur Koleji öğrencileri, Cambridge Üniversitesi İngilizce sertifikası ile mezun oluyor.İngilizce eğitimine anaokulundan itibaren başlayan Uğur Koleji, öğrencilerine uluslararası ölçütlerde dil eğitimi veriyor. Her yıl dünya çapından milyonlarca öğrencinin katıldığı, uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL sınavlarının yapıldığı merkez okullarından biri olan Uğur Koleji, yabancı dil eğitim sistemi çerçevesinde öğrencilerin kendilerini hem yazılı hem de sözel olarak doğru ve akıcı ifade etmesi için ihtiyaç duyduğu 4 dil yetisini (okuma, yazma,anlama, konuşma) eşzamanlı olarak geliştiriyor.Öğrencilerini Cambridge ESOL sertifika sınavlarına bire bir benzer denemeler ile hazırlayan Uğur Koleji, program sonrasında öğrencilerin seviyesine uygun gerçekleştirilen sınavlar sonucunda Cambridge Üniversitesi İngilizce sertifikası ile mezun ediyor.Uğur Koleji’nde İngilizce öğretimi ulusal ölçütlerin yanında uluslar arası ölçütleri de içine alarak hazırlanmış bir programla öğrencilerin tüm yabancı dil gereksinimlerini karşılıyor. İngilizce öğretimi, eğitim programlarının uygulandığı sınıflarda “Anadil Öğrenimi Modeli”ni temel alan “Dil Edinim Programı” ile oyun, şarkı, kukla, drama,TPR, rol alma-canlandırma, story telling vb yöntem ve teknikler kullanılarak gerçekleştiriliyor.İngilizce dersleri diğer derslerle bağlantılı olarak işleniyor. Öğrenciler oyun oynama, şarkı söyleme, canlandırma ve hikâye anlatımı gibi eğlenceli yöntemlerle eğlenirken; dinleme, dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini geliştiriyor; konuşma ürkekliğinden kurtulup dilde akıcılığı sağlıyor.Bilinçliliğin devreye girmesi ve öğretim programlarının başlamasıyla birlikte, 4. sınıftan itibaren Dil Edinimi ve Öğretimi birlikte yürütülüyor. Dinleme ve dinlediğini anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerle beraber dil bilgisi öğretimine ağırlık veriliyor. Bu safhada dil bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda da dilbilgisi kurallarının öğrenciler tarafından bulunup ortaya çıkarılmasının sağlanması esas alınarak öğrencilerin kural ezberlemesi değil, kuralları uygulayabilmesi amaçlanıyor.CEFR(Common European Framework of Reference for Languages) Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı kriterleri baz alındığında, orta okulu bitiren öğrenciler B2 seviyesinde İngilizce düzeyine ulaşıyorlar.Uğur Koleji,Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen YLE ve Main Suite Exams (Starters-Movers-Flyers-KET_PET-FCE) sınavlarında gösterdikleri üstün başarılar ile İstanbul ve Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde sonuçlar alan şampiyon öğrenciler yetiştiriyor.Program öğrencilerin farklı kişilikleri, farklı öğrenme biçimleri ve farklı zekâ çeşitleri göz önüne alarak planlanıyor. Farklı yöntem ve teknikler kullanılan eğitimler “öğrenci” odaklı olarak gerçekleştiriliyor.Öğrencilerin seviyelerine ve programın özelliklerine göre belirlenmiş olan materyaller ile sözlü iletişimi güçlendirmek ve doğal bir ortam sağlayabilmek amacıyla eğitim teknolojileri de etkin bir şekilde kullanılıyor.