Ümit Davala, Galatasaray idmanında!
Görevi Tudor'dan devralan teknik direktör Fatih Terim Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Dün gerçekleştirilen idmanda takımın ne kadar istekli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Dayanaklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yapıldı ve koşuyla tamamlandı.
Galatasaray'ın akşam idmanı da daha çok yükleme şeklindeydi. İgor Tudor'dan fizik olarak iyi bir takım devralan Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcuların performansından memnun kaldı...
Yardımcı antrenör Ümit Davala da siftah yaptı. Davala, 4 . Terim döneminde ilk kez antrenmana çıktı. Anlaşılan diğer yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş ise Pro-Lisans kursunda olduğu için çalışmada yoktu. Fatih Terim'in Milan'dan eski öğrencisi olan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra da antrenmanı takip etti...
HAKAN BALTA FİT DURUMDA
Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta, Terim'in gelişiyle birlikte takıma dönmüştü. Tecrübeli oyuncunun koşu performansı ve istekli görüntüsü Terim'i memnun etti.
BAFE GOMİS ORTADA KALDI
Sabah antrenmanında dar alandaki paslaşmalarda çok top kaybı yapan Gomis ortadan çıkamadı. Fransız yıldızın bu durumu arkadaşlarını kahkahaya boğdu.
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