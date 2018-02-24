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Ümit Karan'ın evine icra memurları dayandı

Ümit Karan'ın evine icra memurları dayandı.15440
  • Giriş : 24.02.2018 / 11:23:00
  • Güncelleme : 24.02.2018 / 11:23:38

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın evinde icra memurları dayandı.

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Survivor yarışmacısı ve eski Galatasaraylı oyuncu Ümit Kara'nın Bakırköy'deki evine icra memurları geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da boy gösteren Ümit Karan'ın borçlarını ödemeyi unuttuğu öğrenildi.

Önceki gün Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Kapıyı açan Zeynep Karan, büyük şok yaşadı ve Dominik'i arayıp program ekibine durumu bildirdi. Firmadan, bir hafta süre istendi.

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