Ümit Özat: Şenol Güneş'in utanması yok
Tartışma yeniden alevlendi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, teknik adam Şenol Güneş ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Şenol Güneş'i çok sert sözlerle eleştirdi. Beşiktaş ile oynanan maçlarda Şenol Güneş ile tartışan Özat, Şenol Güneş'i Beşiktaş'ın sahibi gibi davranmakla suçladı.
"Benim Beşiktaş'la, Galatasaray'la sorunum olamaz. Ben kimim ki 100 yıllık çınarlarla sorunum olsun. Ama 70 yaşından sonra buralara gelip de sanki o kulübün sahibi gibi davranma. Büyüklük 70 yaşından sonra elbise giymeyi öğrenmekle olmaz. Şenol Güneş'in utanması yok; iki tane yalakası var, beni yıpratmaya çalışıyorlar. Büyük takım hocası vakur olmalı.''
FANATİK
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