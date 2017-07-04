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Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması.13202
  • Giriş : 04.07.2017 / 17:14:00

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması geldi.

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Muhalifler cephesinde gelişme kaydedildi. Milli merkezi teşkil edecek bir parti oluşumu içinde olduklarını anlatan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, zamanı geldiğinde daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ege'de gerçekleşen  Yunan tacizinin yeni bir safhaya ulaştığını belirterek, adaları işgal eden, Türk  hava ve deniz sahasını ihlal eden Yunan saldırganlığının bir Türk gemisini  uluslararası sularda vurmasıyla yeni bir boyuta taşıdığını kaydetti.

Dün Meral Akşener ile bir düğünde görüştükleri ve çıkışta yapılan kısa  açıklamada yeni siyasi oluşumun sinyallerinin verildiğinin hatırlatılması üzerine  Ümit Özdağ, bir süreden beri bu yönde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.  Özdağ, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile  ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyorum. bugün  kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda  değilim.  Zamanı geldiğinde onları da paylaşırız." diye konuştu.

MİLLİYET

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