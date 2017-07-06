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Ümit Özdağ: Genel Başkan Meral Akşener

Ümit Özdağ: Genel Başkan Meral Akşener.15430
  • Giriş : 06.07.2017 / 22:14:00

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Genel Başkan'ın Meral Akşener olduğunu açıkladı.

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Meral Akşener, Yeniçağ Gazetesi yazarı Servet Avcı'nın kızının düğününde MHP defterinin kendisi için kapandığını, arkadaşlarıyla çalışma içersinde olduğunu ve merkezdeki boşluğu doldurmak için yeni bir parti kurulacağını söylemişti.

Akşener'in ardından Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan da yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, yeni kurulacak partinin genel başkanının Meral Akşener olacağını söyledi.

"Ülkenin uçurumun kıyısındayken benlik davası yapmanın kabul edilemez" olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki başkanlık seçiminde, Türk milliyetçilerinin siyasi tasfiyesini engellemek ve milli olan herkesi kapsayan merkezi iktidara taşımak amacıyla, Meral Akşener hanım ile yeni bir parti kurmaya karar verdik.

"Bütün Türk milliyetçileri ve milli güçler, birlikte sevgili ülkemizi uçurumdan kurtarmak amacı ile büyük bir atılımı gerçekleştirmek zorundadır.

"Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Şimdi artık hep birlikte iktidar yürüyüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz.

"Bu yol, şimdiye kadar yürüdüğümüz yoldan daha çetin olacak ancak başaracağız.

"Allah yardımcımız olsun."

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