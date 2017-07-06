Ümit Özdağ: Genel Başkan Meral Akşener
Meral Akşener, Yeniçağ Gazetesi yazarı Servet Avcı'nın kızının düğününde MHP defterinin kendisi için kapandığını, arkadaşlarıyla çalışma içersinde olduğunu ve merkezdeki boşluğu doldurmak için yeni bir parti kurulacağını söylemişti.
Akşener'in ardından Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan da yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, yeni kurulacak partinin genel başkanının Meral Akşener olacağını söyledi.
"Ülkenin uçurumun kıyısındayken benlik davası yapmanın kabul edilemez" olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki başkanlık seçiminde, Türk milliyetçilerinin siyasi tasfiyesini engellemek ve milli olan herkesi kapsayan merkezi iktidara taşımak amacıyla, Meral Akşener hanım ile yeni bir parti kurmaya karar verdik.
"Bütün Türk milliyetçileri ve milli güçler, birlikte sevgili ülkemizi uçurumdan kurtarmak amacı ile büyük bir atılımı gerçekleştirmek zorundadır.
"Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Şimdi artık hep birlikte iktidar yürüyüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz.
"Bu yol, şimdiye kadar yürüdüğümüz yoldan daha çetin olacak ancak başaracağız.
"Allah yardımcımız olsun."
DİĞER HABERLER
BBP, Adalet Mitingi'ne katılmayacağını açıkladı
CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenleyeceği mitinge BBP'de "katılmama" kararı aldı.
Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel bir araya geldi.
Erdoğan rakam verdi! Tam 3 bin kişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda açıklama yaptı.
Erdoğan-Merkel görüşmesinin saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinin saati belli oldu.
Kurtulmuş: Füze atanlara sessiz kalamayız
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Afrin'le ilgili gelişmeler hakkında bilgi ve
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisini sert bir şekkilde eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye cevap ver