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Umre'de birbirine girdiler

Umre'de birbirine girdiler.14663
  • Giriş : 28.04.2017 / 20:08:00

Mekke'ye Umre ziyareti için giden Türk vatandaşlar, kaldıkları otelin önünde birbirine girdi.

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Türk umreciler kavga etti. Üstelik bunu Umre ziyareti için gittikleri Mekke'de gerçekleştirdiler. Fotoğraflar utanç verici.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iddia edilen iki grubun 25 Nisan akşamı, Kabe’ye bir km uzaklıktaki otellerinin önünde sözlü tartışma sonrası kavga ettikleri, çok sayıda kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Yaşanan kavga sonrası iki grup sosyal medya ve resmi internet sitelerinden hastane fotoğrafları yayınlarken, yaptıkları  açıklamalarda birbirlerini suçladılar.

KIYAM-DER'İN AÇIKLAMASI

Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kutsal topraklarda dahi fitne eteşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz"

'BASTONLARLA SALDIRDILAR'

Açıklamada karşı grubun önce sözlü olarak sataştığı, ardından ellerindeki bastonlarla saldırdığı, otel lobisinde arbede yaşandığı belirtildi. Açıklamada "Yaşanan bu olayı başlatan taraf kendileri olmalarına rağmen olayı çarpıtarak Kıyam Der Ailesi hakkında Karagümrük çetesi, esrarkeşler ve hakarete varan ifadelerle sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu yapmaya çalışmaktadırlar" ifadesi kullanıldı.

FATİH MEDRESELERİNİN AÇIKLAMASI

Kavganın diğer tarafı Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise diğer grup için 'Karagümrük Çetesi' ifadesi kullanıldı. Açıklamada,  "Fatih Medreseleri genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Umre vazifesini ifa etmek için kalabalık bir kafile ile kutsal topraklara gitti. Her şey çok mükemmel geçiyordu. İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, dün akşam 21:00 sularında Mekke’deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı. Tavafları ve sayları ile manevi atmosferi yüksek umreler ve ziyaretler gerçekleştirildi. Ancak küfrün ve fitnenin aktörleri olan hainler bu kez emin belde olan mübarek topraklarda kol geziyordu" denildi.

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