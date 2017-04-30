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Umre'deki kavga mahkemelik oluyor

Umre'deki kavga mahkemelik oluyor.13074
  • Giriş : 30.04.2017 / 20:28:00

Umre'de bir birine giren tarikat mensupları bir birinden şikayetçi oldu.

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Umre'deki kavga skandalından sonra tarikat mensupları birbirinden davacı oluyor.

İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen Kıyam-Der ve Fatih Medreselerine bağlı iki grubun Umre için gittikleri Mekke'de, otel lobisinde kavga ettikleri ortaya çıkmıştı. 25 Nisan akşamı, Kabe’ye bir km uzaklıktaki oteldeki kavganın sözlü sataşmayla başladığı, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yaşanan kavga yargıya taşındı. Kavganın taraflarından yeni açıklamalar geldi.

KIYAM-DER: İSMAİLAĞA'NIN ADINI KULLANIYORLAR

Kavganın taraflarından Kıyam Der'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fatih Medreseleri, İsmailağa'nın adını kullanmakla suçlandı, "Sevgili üstadımız Mahmud Efendi hazretlerimizin, İsmailağa Vakfımızın ve tüm cemaatimizin adını kullanarak istismar eden Masum Bayraktar" ifadesi yer aldı.

Açıklamada "Gerekli incelemeleri yapan dernek yönetimimiz elde ettiği delilleri ilgili makamlara ulaştırarak hukuki süreci başlatmıştır" denildi.

FATİH MEDRESELERİ: "NİYE UZATTINIZ DİYENLERE..."

Kavganın diğer tarafı Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise "Bu Kıyamder'in ilk saldırısı değil son da olmayacak neden bu kadar uzattınız diyenlere şunu diyoruz bu şebeke senelerdir düzenli olarak Türkiye de ve her sene hac ve umre de hocalarımıza saldırılar düzenlemişlerdir. Saldırganlar cezalarını alana kadar bu işin peşinde olacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Başlarına ufacık bir musibet geldiğinde ortalığı ayağa kaldıranlar bizim imtihanımızı ve başımıza gelen çoğu şeyi sinemize çektiğimizi bilemez akılları alamaz kalpleri bünyeleri kaldıramaz" denildi.

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