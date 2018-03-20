Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı
Fransa'da adından sıkça bahsettiren yıldız futbolcunun neden Milli Takım'a çağrılmadığı merak konusu oldu.
Milli takım aday kadrosunun açıklanması tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'da 29 maçta attığı 22 golle fırtına estiren genç golcü Umut Bozok'un ne A Milli Takım'dan ne de U21 Milli Takımı'ndan davet almaması eleştirildi.
Fransa'da 22 gol atan Umut Bozok, Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'a çağrılmazken Ümit Milli Takım kadrosuna da davet edilmedi.
Fransa Lig 2'de Nimes Olympic forması giyen ve bu sezon 29 maçta attığı 29 golle takımını 1. lige doğru taşıyan Umut Bozok'un milli takımdan davet almaması dikkat çekti.
Forvet ve sol kanat pozisyonlarında forma giyen Bozok, son olarak dün takımının Brest'i 2-0 yendiği maçta 34. dakikada perdeyi açan golü atmıştı.
DİĞER HABERLER
Kocaman: Rakipleri değil hakemleri yenemeyiz!
Fenerbahçe Başkanı Aykut Kocaman'ın hakemlere tepkisi bitmiyor.
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ile ilgili yeni açıklama geldi.
Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı F.Bahçe'yi böldü
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adaylığı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.
Aziz Yıldırım: Elimize geçen fırsatı kaçırdık
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dev derbi hakkında konuştu.
Fatih Terim'den dev derbi için açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi ile ilgili konuştu.