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Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı

Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı.16224
  • Giriş : 20.03.2018 / 21:06:00

Golcü futbolcu Umut Bozok'un Milli Takım'dan davet almaması, futbol otoriteleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Fransa'da adından sıkça bahsettiren yıldız futbolcunun neden Milli Takım'a çağrılmadığı merak konusu oldu.

Milli takım aday kadrosunun açıklanması tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'da 29 maçta attığı 22 golle fırtına estiren genç golcü Umut Bozok'un ne A Milli Takım'dan ne de U21 Milli Takımı'ndan davet almaması eleştirildi.
Fransa'da 22 gol atan Umut Bozok, Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'a çağrılmazken Ümit Milli Takım kadrosuna da davet edilmedi.

Fransa Lig 2'de Nimes Olympic forması giyen ve bu sezon 29 maçta attığı 29 golle takımını 1. lige doğru taşıyan Umut Bozok'un milli takımdan davet almaması dikkat çekti.

Forvet ve sol kanat pozisyonlarında forma giyen Bozok, son olarak dün takımının Brest'i 2-0 yendiği maçta 34. dakikada perdeyi açan golü atmıştı.

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