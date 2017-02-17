Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi!
Başarılı futbolcu Umut Bulut, sezon başı Galatasaray'dan gönderilmişti. Umut Bulut da geçen sezondan kalan 1 milyon Euro tutarındaki alacağı için sar-kırmızılı ekibi icraya verdi.
Sarı-kırmızılı kulübe gelen icra uyarısı sonrasında ise yöneticiler şaşkına döndü. Galatasaray yönetimi ise Umut Bulut'un bu dönemde yaptığı bu tavrı unutmayacaklarını deklare ederken, "Biz babası şehit olduğu için ona yardımcı olduk, acısı azalsın diye sözleşmesini uzattık. Galatasaray'ı icraya vermesi hepimizi şaşkına uğrattı" yorumunu yaptı.
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