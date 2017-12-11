Facebook Twitter Rss

Umut Bulut'tan penaltı itirafı: Doğru karardı

Umut Bulut'tan penaltı itirafı: Doğru karardı.15863
  • Giriş : 11.12.2017 / 08:22:00

Kayserispor'da forma giyen Umut Bulut, dün akşam oynanan maçı değerlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dün akşam son şampiyon Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da girdiği pozisyon ile penaltıya neden olan Umut Bulut'tan itiraf geldi.

Süper Lig'in 15. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor'da Umut Bulut, ilk yarıda Cenk Tosun'a ceza sahası içierisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu söyledi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Umut, topu uzaklaştırmak isterken, Cenk, ayağını topa uzatmış, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını göstermişti. Penaltı kararına çok sinirlen Bulut, itiraz etmiş ve sarı kart görmüştü.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa pozisyonu değerlendiren Yıldız golcü, "İçerdeki maçlarda mükemmel oynuyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Herkes penaltı diyor, ben de öyle söyleyebilirim." dedi.

ŞAMPİY10

Putin bugün Ankara'ya geliyor!

Hükümetten Netanyahu'ya sert tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!

Yedeklerle saha çıkan Galatasaray, Sivas Belediye'ye yenilmekten kurtulamadı.

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e

 

Alman oyuncu Beck: Beşiktaş kolay lokma değil!

Alman oyuncu Beck: Beşiktaş kolay lokma değil!

Alman oyuncu Andreas Beck, Beşiktaş'ın rakibi ile ilgili görüş bildirdi.

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.

 

Fikret Orman açıkladı! Taraftar gidecek mi?

Fikret Orman açıkladı! Taraftar gidecek mi?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kura çekilişinin ardından açıklama geldi.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya