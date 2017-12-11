Umut Bulut'tan penaltı itirafı: Doğru karardı
Dün akşam son şampiyon Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da girdiği pozisyon ile penaltıya neden olan Umut Bulut'tan itiraf geldi.
Süper Lig'in 15. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor'da Umut Bulut, ilk yarıda Cenk Tosun'a ceza sahası içierisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu söyledi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Umut, topu uzaklaştırmak isterken, Cenk, ayağını topa uzatmış, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını göstermişti. Penaltı kararına çok sinirlen Bulut, itiraz etmiş ve sarı kart görmüştü.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa pozisyonu değerlendiren Yıldız golcü, "İçerdeki maçlarda mükemmel oynuyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Herkes penaltı diyor, ben de öyle söyleyebilirim." dedi.
ŞAMPİY10
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