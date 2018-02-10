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Ünal Aysal'dan Wesley Sneijder açıklaması!

Ünal Aysal'dan Wesley Sneijder açıklaması!.17720
  • Giriş : 10.02.2018 / 17:03:00

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Wesley Sneijder'in transferi ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

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Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in transferi konusunda ağabeyi Jeffrey'e para verdiği yönünde bazı gazetelerde yayınlanan haberlere için yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ünal Aysal yönetiminin 2013 de transferini gerçekleştirdikleri Sneijder'in ağabeyi Jeffrey'e 700 bin Euro ödediği haberi tamamen asılsız olup kamu oyunu yanlış yönlendirmek amaçlı yayınlanmıştır. 2011-2015 döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmayan hiçbir futbolcu ve menajer ödemesi yapılmamıştır."

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