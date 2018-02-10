Ünal Aysal'dan Wesley Sneijder açıklaması!
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in transferi konusunda ağabeyi Jeffrey'e para verdiği yönünde bazı gazetelerde yayınlanan haberlere için yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ünal Aysal yönetiminin 2013 de transferini gerçekleştirdikleri Sneijder'in ağabeyi Jeffrey'e 700 bin Euro ödediği haberi tamamen asılsız olup kamu oyunu yanlış yönlendirmek amaçlı yayınlanmıştır. 2011-2015 döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmayan hiçbir futbolcu ve menajer ödemesi yapılmamıştır."
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