Ünal: Kılıçdaroğlu'na çok gülüyorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Ünal, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım'' ifadesini kullandı. Ünal, Ramazan ayından sonra en yakın tarihte muhtemelen haziran ayı sonunda büyük kongrelerini yapacaklarını söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle;CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ''Buradan ilk kez, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum'' ifadesini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtması gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi ifade etmesi ısrarla aynı şeyleri tekrar etmesi düşünün Türkiye 16 yıldan beri ciddi anlamda faizle ve enflasyonla mücadele ediyor. Toplam bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine gidiyordu 2002'de bugün yüzde 9'u gidiyor. Daha da aşağı çekilecek. 17-25 Aralık'tan sonra ben bu partide buna şahit olmuş birisi olarak söylüyorum bu yapı deşifre olduktan sonra biz yerel seçim yaşadık 2 tane genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı. FETÖ ağzıyla konuşacaksınız sonra FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz. Bu bir mitomani yani yalan söyleme hastalığı. Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık. Ya bir patoloji ile karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karşı karşıyasınız. Bu yalanların hangi birisiyle uğraşacaksınız?Bunun fitilinin partinizin milletvekili Şamil Tayyar ateşlemedi mi?Yeni bir durum değil ki. Baykal döneminde CHP'nin yerli milli siyasi bir dil ve üslup vardı. Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan hemen sonra yaşadığımız yemin krizi. Hakaret tehdit iftira yalan var. Yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Türk siyaseti 7-8 yıldan beri bir Kemal Kılıçdaroğlu fenomeni ile karşı karşıya. İstikameti tutarlılığı olmayan sürekli çark eden yalan söylemekten hakaret etmekten çekinmeyen... Diyor ki Cumhurbaşkanı o makamı işgal ediyor. E be insafsız 8 tane seçim kaybetmişsin bütün seçimleri kazanmış Cumhurbaşkanı olmuş milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı'na işgalci diyorsun. Bu insanların aklıyla alay etmektir.Kılıçdaroğlu'nun, ''FETÖ'cüler temizlendi OHAL niye devam ediyor?'' eleştirisi de vardı. OHAL kalkar mı önümüzdeki günlerde?Siz işgal girişimine kontrollü darbe diyeceksiniz sonra 4 tane terör örgütü ile mücadele eden 20 Temmuz'da anayasanın amir hükmü gereği olarak yasal bir şekilde ilan edilmiş OHAL'i 20 Temmuz gününü sivil darbe olarak nitelendireceksiniz. Biz OHAL süreci içerisinde vatandaşın hayatı bundan etkilenmeyecek dedik. Daha 1,5 yıl olmuş 40 yıl boyunca devletin içerisine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. İktidarınız döneminde bu yapıya dönük ne yaptınız deniyor. Bu yapı biz iktidara geldiğimizde insanların şucu ya da bucu olduğu üzerinden insanları fişleyecek miydik? Ne zaman ki bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıktı devlet bütün kararlılığı ile bu yapıyla mücadele etmeye başladı. Cumhurbaşkanı paralel devlet derken CHP elinizde kanıt mı var diyordu. Devlet operasyon yaparken CHP bunların önünde kalkan oluyordu. Bu yapının hem uluslararası alanda derken bu yapıyı BM'ye doğru şekilde anlatmanız gerekiyor. CHP yurtdışında insanlar tutuklanıyor diyor. Türkiye'de adalet yok diyor hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor diyor. CHP ve Kılıçdaroğlu bu mücadeleye gram destek vermediği halde nasıl oluyor da kalkıp Cumhurbaşkanımızı bu yapının siyasi ayağı olmakla suçluyor? OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek. Terörle mücadele özgürlük güvenlik mücadelesidir. Bu güvenlik sağlanana kadar OHAL devam edecek.Yerel seçimler... Kampanya ne zaman başlar? Strateji nasıl olacak adaylar ne zaman belirlenir? Bu konuda takvim belli mi?Kongrelerimiz devam ediyor. Şu anda 8 ilimiz kaldı. Ramazan ayından sonra en yakın tarihte büyük kongremizi yapıp kongre sürecimizi tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız metal yorgunluğu kalmadı diriliş heyecanı başladı dedi. Ramazan'dan önce kongrelerimizi tamamlıyoruz 15 Mayıs gibi Ramazan başlıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte inşallah gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında. 2018 aralık gibi hazırlıklarımıza başlarız 2019 ocak-şubatta kampanyamız etkin bir şekilde başlar. Yerel seçime dönük büyük oranda da sadece teşkilatlarımızda değil belediyelerimizle ilgili de ciddi çalışma yürüttük.Kongreyi erkene çekmeniz erken seçim iddialarına da neden oluyor.Ocak ve şubat ayı içerisinde yerel seçim kampanyamızı yaparız. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı genel seçim hazırlığına başlarız. Genel seçimlerin öne çekilmesi söz konusu değil.Yerel seçimlerde ittifak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine ''Fiili ittifak olabilir'' demişti ama yöntemi nasıl olacak? Örneğin MHP 'nin güçlü olduğu yerde AK Parti aday göstermeyecek mi? Ya da tam tersi...Yerel seçimlere dönük ittifakla genel seçimlere dönük ittifak arasında çok önemli farklar var. Genel seçimde yapacağınız milletvekili ve parlamentonun oluşmasına dönük yapılacak ittifakı merkezden belirleyebilirsiniz. Ama yerel seçimlerle ilgili böyle bir düzenleme yapmanız mümkün değildir. Yerel seçimlerde her il kendi içerisinde zaten ittifaklarını oluşturur bunu da belirleyen siyasi partilerin ortak önceliklerinin olmasıdır. Bir araya gelme birliktelik kaçınılmaz olarak yerel seçimlere yansıyacaktır. Yerel dinamikler kendi içerisinde her ilde farklı bir güç birliği oluşturacaktır.