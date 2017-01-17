Ünal Tanık, FETÖ'den gözaltına alındı!
FETÖ soruşturması kapsamında 'Rota Haber' isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı olan Ünal Tanık 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla gözaltına alındı.
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde ikamet ettiği bir evde gözaltına alınan Tanık'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
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