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Üniversite öğrencisi genç tuvalette ölü bulundu

Üniversite öğrencisi genç tuvalette ölü bulundu.17849
  • Giriş : 16.02.2018 / 09:37:00

Üniversite öğrencisi genç, staj yaptığı okulun tuvaletinde ölü bulundu.

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Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü öğrencisi Mahmut Ekrem, staj gördüğü KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkesi Hastanesi'nde ölü bulundu.

Arkadaşları, bir süre haber alamadıkları Mahmut Ekrem K'yi aramaya başladı.

Mahmut Ekrem K, staj yaptığı hastanenin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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